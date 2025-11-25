CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ama kadınlar Türkiye'de her alanda şiddet görüyor. Öldürülüyorlar. İstismara uğruyorlar. İş cinayetlerine kurban ediliyorlar ve ayrımcılığa uğruyorlar. Adında İstanbul olan kaç sözleşme var? Türkiye ilk imzacısı olan kadına yönelik şiddeti yasaklayan sözleşmeden maalesef çekildi. Ve bu çekilmeden sonra da kadına yönelik şiddet en azından kafalarda meşru hale geldi" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"KADINLAR TÜRKİYE'DE HER ALANDA ŞİDDET GÖRÜYOR"

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ama kadınlar Türkiye'de her alanda şiddet görüyor. Öldürülüyorlar. İstismara uğruyorlar. İş cinayetlerine kurban ediliyorlar ve ayrımcılığa uğruyorlar. Adında İstanbul olan kaç sözleşme var? Türkiye ilk imzacısı olan kadına yönelik şiddeti yasaklayan sözleşmeden maalesef çekildi. Ve bu çekilmeden sonra da kadına yönelik şiddet en azından kafalarda meşru hale geldi. 6284 Sayılı Yasa uygulanmıyor. Büyük bir direnç var.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye, küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda 146 ülke arasında 127'nci sırada. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 344 kadın yaşamını yitirdi, cinayetlerde. 76 kadın iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Hayatın her alanında şiddet var kadına yönelik olarak. Soruyorum buradan: Rojin'in katilleri nerede? Yine buradan soruyorum: Gülistan Doku nerede? Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz, dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz."