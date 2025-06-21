CHP'li Taşcıer AKP'yi yerden yere vurdu. Öyle bir açıklama yaptı ki ortalık birbirine girecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, 2003-2024 döneminde intihar ederek yaşamına son veren yurttaş sayısının 71 bin 928’e ulaştığını belirterek "Karşımızda cana kıymayı bireysel bir tercih olmaktan ziyade toplumsal yıkımın ana unsuru haline getiren politik bir süreç vardır" dedi.

Taşcıer "Bugün intiharlar üzerinden karşı karşıya olduğumuz bu sosyal gerçeklik, ülkenin derin bir varoluşsal kriz içinde olduğuna işaret etmektedir. Ne yazık ki, kamusal politikanın merkezine insan onurunu koymayan her iktidar, yalnızca yoksulluk değil, çaresizlik de üretir. AKP’nin inşa ettiği düzen tam da budur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, intiharlarla ilgili hazırladığı raporu açıkladı. 2003-2024 döneminde intihar ederek yaşamına son veren yurttaş sayısının 71 bin 928’e ulaştığını, intihar vakalarının özellikle son altı yılda dikkat çekici bir biçimde arttığını belirtti. Raporda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girdiği 2018 sonrasında altı yıl içinde tam 27 bin 489 kişi hayatına son verdiği kaydedildi.

Artan intiharların bireysel tercih olmanın ötesinde toplumsal yıkımın sonucu olduğunu belirten Taşcıer, “Yaşanan intiharlar, ekonomik buhranın, sosyal bağların çözülmesinin ve kamusal sorumluluğun ortadan kalkmasının doğrudan sonucudur. 60 yaş üstü bireylerde görülen intihar artışı, sosyal güvenlik sisteminin çöküşünü ve yaşlı yoksulluğunu ortaya koyarken, gençlerdeki intiharlar geleceksizlik krizini yansıtmaktadır. Ne emekliye insan onuruna yaraşır bir sosyal güvenlik kalkanı sunuldu ne de gençlere tutunabilecekleri bir gelecek bırakıldı" dedi.

Gamze Taşcıer "AKP’nin inşa ettiği düzen, yalnızca yoksulluk değil, çaresizlik de üretiyor. Karşımızda cana kıymayı bireysel bir tercih olmaktan ziyade toplumsal yıkımın ana unsuru haline getiren politik bir süreç vardır. Bugün intiharlar üzerinden karşı karşıya olduğumuz bu sosyal gerçeklik, ülkenin derin bir varoluşsal kriz içinde olduğuna işaret etmektedir. Ne yazık ki, kamusal politikanın merkezine insan onurunu koymayan her iktidar, yalnızca yoksulluk değil, çaresizlik de üretir. AKP’nin inşa ettiği düzen tam da budur.” diye konuştu.