CHP'li Taşcıer'den Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi sonrası sert çıkış

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor'un ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantasını ziyaret etmesi ve bu deneyimini YouTube hesabından paylaşması nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

CHP'li Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturmasına tepki gösterdi. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Kent Lokantaları, kar amacı gütmeyen, yurttaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek sunmayı amaçlayan sosyal belediyecilik projesidir. Bir kamu hizmetidir. Yüzbinlerce vatandaşa sağlıklı gıda sunan bu kamu hizmetinin bir gurme tarafından deneyimlenerek tanıtılmasının reklam olarak değerlendirilmesi, hukukun ve mantığın dışına çıkmaktır. Özel şirketlerin agresif pazarlama kampanyaları karşısında sessiz kalan Ticaret Bakanlığı, bir halk hizmetinin duyurulmasını engellemeye çalışarak açıkça siyasi saiklerle hareket ediyor. Bu durum, iktidarın kamu yararına olan her CHP projesini engellemeye çalıştığını ve yerel yönetimlerin hizmetlerini itibarsızlaştırma çabasında olduğunun açık kanıtıdır.

Vedat Milor’un, bir vatandaş olarak sosyal bir hizmeti deneyimlemesi ve bunu paylaşması suç değildir; aksine, bu tür projelerin ne kadar önemli olduğunu daha geniş kitlelere anlatmanın bir yoludur. İktidar, halkın yanında olan projeleri cezalandırmak yerine, ekonomik krizin yarattığı hayat pahalılığına çözüm üretmelidir. Bu tür baskılar, halkın gerçek gündemini değiştirme çabasından başka bir şey de değildir. Ne derler bilirsiniz; korkunun ecele faydası yok. Sandık gelecek, bu iktidar gidecek."