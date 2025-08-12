CHP’li Torun: Türkiye’nin sorunlarını çözecek gücümüz ve kaynağımız var

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Torun, Türkiye’nin ciddi bir sorunlar yumağının içinde olduğunu belirterek, “Amacımız, ülkenin birinci partisi olarak sorumluluğu üstlenmek, sorunları tespit edip çözüm önerilerimizi ortaya koymak. Artık hamasetle siyaset bitti, milletin güvenini kazanarak ilk seçimde iktidara geleceğiz” dedi.

Mevcut iktidarı sert sözlerle eleştiren Torun, “Yaptıkları hataları biliyorlar, ülkeye verdikleri zararın farkındalar. Bir gün daha iktidarda kalabilmek için kaynakları çarçur ediyorlar” ifadelerini kullandı. Şehir hastaneleri üzerinden yapılan harcamalara dikkat çeken Torun, “Bugüne kadar ödenen parayla 500 devlet hastanesi yapılabilirdi. Bir yatak maliyeti yıllık 2 milyon lira. Devletin yolunu, hastanesini, kurumlarını bitirdiler” dedi.

Tarım sektöründeki sorunlara da değinen Torun, özellikle çay ve fındık üreticilerinin mağduriyet yaşadığını söyledi: “Çay gibi stratejik bir ürünümüz var ama ÇAYKUR’u bitirme çabasındalar. Bu bölgenin geçim kaynağını yok ederseniz, göçü de artırırsınız. İktidar üreticiye kör ve sağır davranıyor.”

CHP heyetinin bölgedeki ziyaretlerine değinen Torun, amaçlarının vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek hem parti hem hükümet programına halkın önerilerini katmak olduğunu belirtti. Torun, “Biz yağmur çamur demeden vatandaşımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Çözüm önerilerimizi aktaracağız. Türkiye’yi bu olumsuzluktan kurtaracağız. İlk seçimde iktidar olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.