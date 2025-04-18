CHP’li Torun'dan flaş zirai don açıklaması

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, zirai don sonrası fındıkta randımanın düşmesine karşın TMO’nun piyasa fiyatlarının altında satış satış yapmasına tepki göstererek, "" Şu anda piyasada 175 lira olan ve sürekli yükselmekte olan fındığı siz 2022 ürününü 125 liradan elden çıkarıyorsunuz. Bu zarar milletin zararı, bu zarar bu ülkenin zararı ve büyük bir ihanet içindesiniz. Bu ihanetten bir an anca dönün'" dedi.

Seyit Torun, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai donu hatırlatarak, "'Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yaşanılan fındıktaki don hadisesinden sonra rekoltenin zaten düştüğü bir gerçek. Bunun biline biline yani bu sene rekoltenin çok düşük olacağı bilindiği halde fındık fiyatlarının da yükseleceği bilinmesine rağmen TMO'nun bu yaptığına akıl erdirmek mümkün değil. Kime peşkeş çekiyorsunuz bu fındığı? Kimi zengin ediyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz'" dedi. Torun, şunları kaydetti:

''Sattığınız bu fındık biliyoruz ki bu yılki ürün de etkileyecek. Halbuki şu anda bu fındığı 125 lira yerine daha yüksek fiyatlarla sattığınızda hem siz kazanacaksınız hem devletin kasasına para girecek, daha fazla kazanç girecek hem de önümüzdeki yıl yani bu yıl üreticinin fındığı gerçek değeriyle satılacak ama ihanet ediyorsunuz. Devlete ihanet ediyorsunuz.

“ÜRETİCİNİN ALIN TERİNE SAHİP ÇIKIN, BU YANLIŞ KARARINIZDAN DÖNÜN”

İhanet ediyorsunuz. Şu anda piyasada 175 lira olan ve sürekli yükselmekte olan fındığı siz 2022 ürününü 125 liradan elden çıkarıyorsunuz. Bu zarar milletin zararı, bu zarar bu ülkenin zararı ve büyük bir ihanet içindesiniz. Bu ihanetten bir an anca dönün. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyin. Devleti zarara uğratmayın. Birilerini zengin etmeyin. Üreticinin alın terine sahip çıkın. Bu yanlış kararınızdan dönün. Sizi tekrar uyarıyoruz. Tekrar bu yanlış kararınızdan geri dönmeye davet ediyoruz.''