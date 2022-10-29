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  • Aktroll yandaş Tuncay Özkan'ı CHP'li Tuncay Özkan sandı. Aldığı cevapla rezil oldu

Aktroll yandaş Tuncay Özkan'ı CHP'li Tuncay Özkan sandı. Aldığı cevapla rezil oldu

'İstanbul Takip'te isimli troll sosyal medya hesabı CHP'li Tuncay Özkan'la, AKP'ye yakın şirketlerin işlerini yapan Tuncay Özkan'ı karıştırdı. CHP'li Özkan'ın troll hesaba verdiği yanıt gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:01
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CHP'li Tuncay Özkan aktrolü hem rezil hem de ifşa etti

Aktroll yandaş Tuncay Özkan'ı CHP'li Tuncay Özkan sandı. Aldığı cevapla rezil oldu
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İstanbul Takipte adlı hesaptan Üsküdar sahildeki Cumhuriyet etkinlik alanındaki hazırlıkların görüntüleri paylaşılarak, İBB'nin ihaleyi Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere verildiği öne sürdü.

Alandaki TIR'ın üzerinde yer alan "Özkan Prodüksiyon" yazısı gösterilip şirketin CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a ait olduğu iddia etti.

Troll hesap, "Tuncay bey İstanbul nimet diyorlar doğru mu?" mesajını paylaştı.

"CUMHURBAŞKANINIZIN İŞLERİNİ YAPAN ÖZKAN"

CHP'li Tuncay Özkan troll hesaba kendisinin şirketinin olmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanınızın, Sabah, ATV gibi şirketlerinizin de işlerini yapan Tuncay Özkan." diye yanıt verdi.

Hesabın Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu trolü olduğu imasında bulunan CHP'li Özkan, "Sabah sabah ne güldürdün beni. Sen Tevfîk trolüsün değil mi? Benim adım Ahmet Tuncay Özkan." dedi.

"SİL BAKAYIM YAZDIĞINI"

Paylaşımında sevinç gözyaşı döken emoji kullanan CHP'li Özkan, "Seni gidi seni. Sil bakayım yazdığını. Yoksa gitti trollük maaşı." dedi.

İşte Özkan'ın o paylaşımı:

İşte troll hesaptan paylaşılan o video:

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Oğuzhan
29.10.2022 16:15
Gercekten bu toler nasıl bir kafa yapısına sahipler kapak kafalılar . bende çok güldüm kendi kendilerini rezil ediyorlar doğru yoldalar devam etsinler.  
 
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