CHP’li Turan Özdemir: Darbeye ve kayyıma hayır, iktidara yürüyoruz

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 22. Olağanüstü Kurultayı’nı “Darbeye ve Kayyıma Hayır” sloganıyla gerçekleştirdi. Kurultayın ardından açıklamalarda bulunan CHP Aksaray siyasetinin önemli isimlerinden Avukat Yasemin Turan Özdemir, hem ülke gündemine hem de parti içinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde büyük bir dönüşüm sürecine girildiğini ifade eden Özdemir, “Kurultayımızı büyük bir coşkuyla ve demokrasi şöleni içerisinde gerçekleştirdik. Partimiz iktidar yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kurultay, yalnızca partimiz için değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesi açısından da tarihi bir adımdır” dedi.

Özdemir açıklamasında, demokrasiye gölge düşüren uygulamalara karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Bizler darbeye, baskıya, hukuksuzluklara ve adaletsizliğe karşı sonuna kadar direneceğiz. Milletin iradesini yok sayan kayyum anlayışına asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın özgür iradesini ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Özdemir ayrıca, 22. Olağanüstü Kurultay’ın partide bir yenilenme sürecine işaret ettiğini belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde yeni bir döneme giriyoruz. Umudu büyütecek, halka güven verecek ve ülkemizi hak ettiği demokratik, adil ve özgür yarınlara taşıyacağız. CHP’nin yolu iktidar yoludur ve biz bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz” diye konuştu.

Parti çalışmalarının yanı sıra yerel örgütlerdeki hareketliliğe de dikkat çeken Özdemir, CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı için adaylığını geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamıştı. CHP’nin Aksaray’da daha güçlü bir örgütlenmeye sahip olması için kararlı olduklarını ifade eden Özdemir, “Aksaray’da halkın sesi olacak, örgütümüzü daha dinamik, daha katılımcı bir hale getireceğiz. Bu mücadele yalnızca parti içi değil, aynı zamanda halkın demokrasi mücadelesidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray’da da büyük bir heyecan yaratırken, CHP’li Av. Yasemin Turan Özdemir’in açıklamaları partililer tarafından coşkuyla karşılandı.