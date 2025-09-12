CHP’li ünlü isim Gürsel Tekin’in üstünü çizdi! Ankara gündemine füze gibi düştü… Binlerce polis biber gazlarıyla binaya girmişti…

CHP İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile iptal edilmiş göreve ise kayyum olarak Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Tekin, il binasına girerken verdiği görüntü ise CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Ünlü yazar Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'in süreci iyi yönetemediğini düşündüğünü yazdı.

OLASI BİR BUTLAN KARARI SONRASI GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve heyeti görevden alınmıştı. , CHP İstanbul'a Gürsel Tekin ve 4 kişilik bir kayyum heyeti getirilmişti. Ardından 8 Eylül'de binlerce polisin ablukası ve biber gazları eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına Gürsel Tekin, girmişti. Gözler ise 15 Eylül'de gerçekleşecek olan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya çevrildi. Mahkemenin olası bir 'mutlak butlan' kararını kabul etmesi beklenen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bomba gibi bir kulis bilgisi paylaşıldı.

CHP'de yetkisiz-yetkili dönemi başlıyor! Şaka değil gerçek... Ünlü gazeteci olacakları tek tek açıkladı...

CHP yönetiminin hamlesi ortalığı sallayacak! Şimdiden hazırlığa başladılar...

KILIÇDAROĞLU GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ

Gazeteci Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'in süreci iyi yönetemediğini düşündüğünü köşe yazısında aktarırken, "Göreve gelmesi durumunda İstanbul'daki gibi Genel Merkez'e polisle gitmek istemiyor. Tekin'in sebep olduğu görüntülerden rahatsızlık duymuş" dedi.



GARANTİ İSTİYOR

Ayrıca Balbay, Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de alınabilecek bir 'mutlak butlan' kararı durumunda görevi kabul etmek için ‘garanti’ talep ettiğine parmak basarak, "Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmesi durumunda, kısa süreli kalmak istemiyor; kalıcı olmak için garanti istiyor. Göreve gelmesi durumunda İstanbul'daki gibi Genel Merkez'e polisle gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.