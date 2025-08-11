CHP’li üye, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı öve öve bitiremedi! Komisyona CHP’den ilk alkış…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosunda teröristlerin silahları yakma perdesinin ardından Meclis’teki ayağı için start verilmişti. Açılım tiyatrosunun Meclis perdesinin gizli olan ikinci kısmında ise MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir sunum gerçekleştirmişti. Sunuma ilişkin CHP’li komisyon üyesi Murat Emir, Kalın’ın sunumunu öve öve bitiremedi.

CHP’Lİ İSİM ALTAYLI’YA KONUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Murat Emir, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etti. Altaylı’nın “İçeriği elbette anlatmazsınız ama size yapılan sunumlarda daha önceden bilmediğiniz İbrahim Kalın'ın CHP ziyaretinde anlatmadığı yeni ve şaşırtıcı bir bilgi sahibi oldunuz mu” sorusunu Emir’e yöneltti.

KALIN’I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Emir ise komisyonda sunum yapan Kalın’ı överek şunları dile getirdi:

“Çok az çoğu bilinen yıllara sarihi bilgilerde ama bazı yeni bilgiler de aldık. Özellikle MİT Başkanı İbrahim Kalın'nın sunumu derli toplu, aydınlatıcı, hatırlatıcı bir sunumdu. Bana göre en önemli sunum onun yaptığı sunum oldu. İyi bir çalışmaydı. 51 kişiye yapılan bir sunum için doyurucuydu diyebilirim. Göstermelik bir sunumdu dersem haksızlık etmiş olurum ama devletin elindeki her bilgiye vakıf olduk diyemem. Fakat göstermelik bir sunumdu da diyemem. Ayrıca tüm bunların TBMM kaydına alınması önemliydi. Bu bile şeffaflığa hizmet etti.”

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlayan açılım tiyatrosunda örgütün fesih kararı ve teröristlerin silahları yakması perdesiyle devam ediyor. Açılım tiyatrosunun Meclis perdesi ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Perdenin ikinci kısmında ise 10 yıl boyunca konuşulanların açıklanmaması yönünde karar çıkmıştı.