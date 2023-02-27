YSK'nın deprem bölgesinde ne yapacağını CHP'nin YSK temsilcisi anlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde başta Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ etkilendi. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde şu ana kadar 44 bin 37 kişi hayatını kaybederken toplam yıkılan bina sayısı 18 bin 200 oldu. 11 ilde toplam 717 bin 614 binanın 90 bin 609’u ise acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlendi.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yaklaşan seçimlerde nasıl oy kullanılacağı da gündemde.

KısaDalga’dan Esra Tokat’ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetinin 11 ilde çalışma yapma kararının geçen hafta verildiğini kaydeden CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Depremden itibaren 11 ildeki durumu tespit etmek için YSK Başkanı, bütün genel müdürler ve daire başkanları şube müdürleri ile birlikte sürekli toplantı halindeydi” dedi.

PERSONELLERLE GÖRÜŞÜLECEK

Belli tespitleri yaptıktan sonra kendi içlerinde iki genel müdür yardımcısı ile birlikte daire başkanları ve şube başkanlarından oluşan ekiplerin kurularak bu sabah bölgeye doğru hareket ettiklerini ifade eden Yakupoğlu, “11 ilde çeşitli incelemeler yapacaklar. Bölgedeki binalarımıza bakılacak, personellerimizle buluşulacak ve onlar dinlenecek” dedi.

OY KULLANMA BÖLGELERİNDE İNCELEME YAPILACAK

Bölgeye giden YSK heyetinin oy kullanılacak olan yerlerde de inceleme yapacaklarını belirten Yakupoğlu, “Oy pusulaları nerelerde saklanacak onları tespit edilecekler. Mahallinde keşif yapıldıktan sonra merkezde tespit edilenlerle birleştirilerek bir yol haritası çıkarılacak” şeklinde konuştu.

SEÇMENLERİN OY KULLANMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOK

Mevcut yasal düzenlemelerde bölgedeki seçmenlerin oy kullanmasını engelleyecek bir durumun olmadığını ifade eden Yakupoğlu, “Nerede ve nasıl oy kullanılacağı tespit edilecek. YSK bunu yapmaya çalışıyor” dedi.

“YSK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK ZORUNDA”

Anayasa’nın 79’uncu maddesine göre YSK’nın görevinin seçimlerin başlangıcından bitimine kadar yönetimini ve denetimini sağlamak olduğunu hatırlatan Yakupoğlu, “YSK seçimlerin güven içinde gerçekleşmesi için her türlü önlemi almak zorunda. Bu yüzden bölgeye gidip çalışma yapıyor. Çünkü kimse oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Bölgedeki binalar el vermiyorsa oradaki seçmenlere oy kullandırtmak için konteynerlerin ve çadırların içine sandık kurulur” dedi.

PEK ÇOK ALTERNATİF GÜNDEMDE

Çadır kentlerle ilgili yerel yönetimler ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün birlikte hareket etmesiyle numaralar ve sokak isimleri verilebileceğini ve seçimlerin de bu şekilde daha güvenilir yapılabileceğini ifade eden Yakupoğlu, pek çok alternatifin gündemde olduğunu söyledi.