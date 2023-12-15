CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı bir canlı yayında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında konuştuğu esnada 'sayın’ ifadesini kullandı.

tv100’de yayınlanan 'Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık' programına katılan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel canlı yayında, tepki çekecek ifadeler kullandı.

DEM Partisi'nin geçtiğimiz seçimde CHP'ye verdiği desteği değerlendiren Adıgüzel; PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için ‘sayın’ ifadesini kullandı.

Adıgüzel, "Sayın Demirtaş, İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. Kandil'den belki ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı? Sayın Öcalan da CHP'ye vermeyin dedi." ifadelerini kullandı.

"DEMİŞSEM DE GERİ ALIRIM"

Daha sonra Öcalan’a sayın dediği için uyarılan Mustafa Adıgüzel, “Bu detaylarla uğraşmayın. Demirtaş sivil siyaset yapıyor. Hatırlamıyorum, demişsem de geri alırım.” ifadeleriyle açıklama yaptı.

‘KULAKLIKTA SORUN OLDUĞU ZAMAN…’

Adıgüzel, söz konusu anların sosyal medyada gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Tv100’de bu akşam canlı yayında kulaklıkta sorun olup seslerin yükseldiği anda konuşma akışında farketmediğim terör örgütü elebaşına “sayın” ifadesi şehvendir. Hatta cümlenin devamında terör örgütü elebaşı ifadesini de kullandığım halde istismar edildiğini gördüm. Daha sonra da bunu iki defa daha olmak üzere aynı programda üç defa düzelttim. Öcalan benim nazarımda kanlı bir bölücü terör örgütü elebaşıdır. Troller kimliğimi kişiliğimi sorgulayamaz. Bu sütte bu maya tutmaz. Nokta…"

screenshot-2.png

Son Haberler
Gizlenen gerçeği Sedat Kaya açıkladı. NASA güneşte yakında ne olacağını biliyor Gündem
Gizlenen gerçeği Sedat Kaya açıkladı. NASA güneşte yakında ne olacağını biliyor
Ölüm günde ne kadar yürünürse gecikir Sağlık
Ölüm günde ne kadar yürünürse gecikir
Sadece cinsel gücü artırmıyor... Şifalı Bitkiler
Sadece cinsel gücü artırmıyor...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ile otomobil çarpıştı
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını yeniden kapatıyor Dünya
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını yeniden kapatıyor
İki yüz milyon yıldır biliniyor şifa dağıtıyor Şifalı Bitkiler
İki yüz milyon yıldır biliniyor şifa dağıtıyor
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası