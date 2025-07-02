CHP’li vekil çılgına döndü! “'öl' demekten başka bir şey değil!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, emeklilerin Temmuz’da alacakları zamma ilişkin açıklama yaptı.

Ağbaba, “Yarın enflasyonun açıklanmasının ardından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşeceğimiz torba yasaya, en düşük emekli maaşının artırılmasına dair bir teklifin eklenmesi gündemde. Enflasyon farkıyla 2 bin 500 lira civarı bir zam olacağı ve en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı beklentisi var. Ancak bu emekliye ‘öl’ demekten başka bir anlama gelmiyor. Emeklinin yıllar içindeki kaybının telafi edilerek, kök maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KÖK MAAŞLAR ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİ!”

Emekliler dört gözle Temmuzda yapılacak zam rakamlarını bekliyor.

3 Temmuzda açıklanacak olan Haziran enflasyonuyla birlikte %17 civarı bir zam alacakları öngörülüyor.

Ancak en düşük emekli maaşına bu artış gelmezse 12.500 lira altında kök maaşı olan emekliler sıfır zam alacak.

En düşük emekli maaşına Ocak ayında olduğu gibi 6 aylık enflasyon farkı yansıtılsa dahi 2500 lira civarı bir artış söz konusu olacak.

En düşük emekli maaşı olan 14.469 TL’ye zam yapılmaması halinde, kök maaşı 12 bin 500 lira ve altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalacaklar.

“EMEKLİ MAAŞI YILLAR İÇİNDE ERİDİ!”

Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin yaklaşık 1,4 katıydı. 2002 yılında en düşük emekli maaşı 216,4 lira. net asgari ücret 163,6 TL idi.

Şu anda ise en düşük emekli maaşı asgari ücretin %65’ine gerilemiş durumda.

Yıllar içinde Asgari ücrete yansıyan artışlar emekliye yansıtılmadığı için, emekli maaşları yıllar içinde eridi.

“KÖK AYLIK -EN DÜŞÜK AYLIK FARKI GİDERİLMELİ”

Kök aylıkların çok düşük kalmasından dolayı hükümet bir seçim politikası olarak en düşük emekli aylığı uygulaması başlattı.

En düşük emekli aylığı altında kalan kök maaşlarsa yıllar içinde güncellenmedi. Bu ise geniş emekli kesimlerinin en düşük emekli aylığında yığılması sonucunu doğurdu.

Ekteki SGK verilerinde Bağkur 1.basamaktan emekli olan bir kişiye bağlanan aylık görünmektedir. 11.124 TL kök aylığı olan bir Bağ-Kur’lu hazine yardımıyla 14.469 TL aylık almaktadır.

Bu garabetten kurtulmak için kök maaşla en düşük emekli aylığı arasındaki fark kaldırılmalı, kök maaşlar asgari ücrete eşitlenmelidir."