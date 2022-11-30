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CHP’li vekil küflenen şeker görüntülerini paylaştı. Sebebini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım sosyal medya hesabından küflenen şeker paylaşarak, “Şeker pancarından doğal yapılan şekerlerin yerine insan vücudunun tanımadığı nişasta bazlı şekerleri yediriyorlar. İnsanları kanser yapacaklar yazıklar olsun.” dedi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 22:59
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CHP’li vekil küflenen şeker görüntülerini paylaştı. Sebebini açıkladı

CHP’li vekil küflenen şeker görüntülerini paylaştı. Sebebini açıkladı
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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’dan küflenen şeker eleştirisi geldi.

Şekerin sembolü Uşak’ta büyüdüğünü ve bugüne kadar hiçbir zaman küflenen şekerle karşılaşmadığını ifade eden Milletvekili Yalım hayatında ilk kez küflenmiş bir şekerle karşılaştığını söyledi.

AKP’nin adaleti konusunda ‘tuzun koktuğu yerdeyiz’ sözünü hatırlatan Yalım, “Şimdide benim bu yaşımda görmediğim bir olay ile karşılaştık. Biliyorsunuz şekerin sembol şehri Uşak’ta büyüdüm. Hiç şekerin küflendiğini ne duydum ne de gördüm. Maalesef bugün bir şeker gördüm paketli şeker açıldığında küflenmiş. Bunu yetkililere sordum. Normal şekerin küflenmediğini ancak nişasta bazlı şekerlerin nemli ortamda küflendiğini söylediler. İnternet ortamında araştırma yaptığımda bazı paketli şekerlerin siyah renkte küflendiğini de gördüm” dedi.

Bunun sorumluların şeker fabrikalarını kapatanlar olduğunu ifade eden Yalım, “Şimdi hem çok pahalı şeker yiyoruz hem de şeker pancarından doğal yapılan şekerlerin yerine insan vücudunun tanımadığı nişasta bazlı şekerleri yediriyorlar. İnsanları kanser yapacaklar yazıklar olsun.” şeklinde konuştu.

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