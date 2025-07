CHP'li vekil Meclis gündemine taşıdı! “Çin tuzu yasaklansın”

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, gıda ürünlerindeki sağlık riskleri, tarım zehirlerinin kullanımı ve denetim yetersizlikleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Gürer, hem yurt içinde hem de yurt dışında gıda güvenliğine dair yaşanan sorunların halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Konuşmasında, "Çin tuzu" olarak bilinen monosodyum glutamat (MSG) konusuna da değinen Ömer Fethi Gürer, bu katkı maddesinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Gürer; "Çin tuzu denen, monosodyum ve glutamat olarak bilinen ürünün bağımlılık yarattığı, çocuklara zararları olduğu ve bu nedenle Pakistan'da yasaklandığı, Hindistan'da sınırlandığı, Avrupa Birliğinde Çin tuzunun sıkı denetime alındığı ortada. - Bunun çocuklar için yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle ülkemizde yasaklanması yönünde Bakanlığa bir çağrıda bulundum. Bu Çin tuzundan başlayalım çünkü bu tükettiğimiz ürünlerin çoğunda var; hazır çorbada, cipste, işlenmiş gıdada, hızlı tüketilen ürünlerde hem bağımlılığa neden oluyor” dedi.

Bu maddenin, beyin gelişimine zarar verdiği ve dikkat eksikliğine yol açtığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yalnızca denetim yapmakla yetinmeyip yasaklama yoluna gitmesi gerektiğini söyledi.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI ŞART

Gürer, önergesinin temel amacının, Türkiye’de tarım ve gıda ürünlerindeki sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınması olduğunu belirtti. “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda attığı adımların yetersiz olduğu ortadadır. Meclis tarafından yapılacak bir araştırma, iktidarın da bu alanda göremediği eksiklerin tespit edilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Konuşmasını, Türkiye’de tatlandırıcılardan kullanılan tuza kadar pek çok alanda sorunların yaşandığını belirterek sonlandıran Ömer Fethi Gürer, "Yediğimizi, içtiğimizi bilmeden yaşamaya devam ediyoruz. Bu durum hepimizin sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle Meclis araştırması bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

TARIM ZEHİRLERİ VE HALK SAĞLIĞI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım zehirlerinin dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğini belirterek, “Dünyada her yıl 385 milyon insan tarım zehirlerinden etkilenerek zehirleniyor. Ülkemizde ise bu konuda net veriler olmamasına rağmen yaklaşık 80 bin kişinin tarım zehirlerinden kaynaklı sağlık sorunları yaşadığı biliniyor” dedi.

Bu sorunun yalnızca tarım ilaçlarının varlığıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Gürer, kimyasalların kullanım zamanı, miktarı ve doğru uygulanma yöntemleri konusunda bilgi eksikliğine dikkat çekti.

Gürer; "Tarım zehirlerinin alanda kullanılmasına yönelik bilgi ve eğitimin gerekliliği de açık. Bu bağlamda yapılması gerekenlerin yapılmadığı ve yalnızca kâğıt üzerinde verilerle bu işin üstesinden gelemeyeceğimiz de bir gerçek. Onun için Meclis tarafından yapılacak böyle bir araştırmanın Bakanlığın da faydasına olduğunu, iktidarın da bu konuda göremediklerinin ortaya çıkmasına vesile olacağını düşünüyorum. Bu nedenle verilen mutlak surette Meclis araştırması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÜRÜN İADELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYARILARI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Avrupa Birliği Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine işaret ederek, Türkiye’den ihraç edilen gıdaların iadesindeki artışa dikkat çekti.

Gürer; “2023 yılında Türkiye’den 359 ürün iadesi yapılmışken, bu sayı 2024 yılında 492’ye yükseldi. 2025 yılının yalnızca ilk beş ayında ise 223 bildirim yapıldı. Ayrıca Rusya gibi farklı ülkelerden de ürünlerimizin iade edildiğini görüyoruz” dedi.

Bu iadelerin temel nedenlerinin tarım zehirleri ve aflatoksin olarak bilinen küf kaynaklı olumsuzluklar olduğunu belirten Gürer, yurt içindeki denetimlerin de yetersiz kaldığını vurguladı.

Gürer, “Bakanlığa soru önergesi veriyoruz, verdikleri yanıt da diyorlar ki: ‘Son üç yılda pestisit kalıntısı oranı yüzde 35 azalmıştır.’ Ancak rakamlar ortada” dedi.

GÜRER: ŞAP HASTALIĞI BÜYÜK BİR TEHDİT

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de hayvan sağlığını tehdit eden sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, şap hastalığında yeni virüs tiplerinin ortaya çıkması ve aşılamanın tamamlanmaması nedeniyle ülke genelinde hayvan pazarlarını kapattığını hatırlatarak, bu durumun hayvancılık sektöründe yaşanan ciddi sorunların bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketleriyle hastalık görülmeye başlandı, bu da yeterli denetimin olmadığını ortaya koyuyor” diyen Gürer, hayvansal ve buzağı ölümlerinin önlenememesi nedeniyle hayvan açığının giderilemediğini vurguladı.

2024 VERİLERİ ENDİŞE VERİCİ

Bakanlığın verdiği verilere atıfta bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılında 146 büyükbaş hayvanın şap hastalığından öldüğünü ve 1.500 büyükbaş hayvanın farklı nedenlerle şartlı kesime gittiğini ifade etti. Ayrıca, aynı yıl ülke genelinde büyükbaş hayvanlara 146 milyon doz aşı uygulandığını belirtti. Gürer, “Bu kadar aşı yapılmasına rağmen hastalıkların önüne neden geçilemiyor?” diye sordu.

"DENETİMLER VE ÖNLEMLER ŞART"

Ömer Fethi Gürer, hayvan sağlığına ilişkin sorunların çözümü için denetimlerin artırılması ve hastalıkların önlenmesi adına acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizerek, “Gerekli denetimler sağlanmalı ve bir an önce hastalığın önüne geçecek önlemler alınmalı” dedi.

Gürer, hayvan sağlığını ilgilendiren bu kritik meselede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın daha etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

ŞAP ŞARBON BRUSELLA

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer hayvan hastalıkları önemli ekonomik kayıp ve sağlık sorunlarına da neden olacağını söyledi.

Gürer, “Hastalık hayvan sahipleri için ciddi gelir kaybına neden olacak ve tüketici de bu süreçten olumsuz etkilenecek. Rafta et ve süt fiyatlarında artışlara neden olacak. Vatandaş et ve süt ürünlerini daha yüksek fiyatlarla karşılaşması olası. Hastalık ne kadar hızlı kontrol altına alınırsa sorun o oranda azalacak ancak ülkede hayvan pazarların kapatılması ve çok hızlı yayılması nedeni ile önemli bir maliyeti olacak. Hastalık çok bulaşıcı ve zoonotik bir hastalık. Şap hastalığı hayvan ölümleri yanında et ve süt kayıpları ile ekonomik kayıpları zirai don felaketi sonrası bu kere hayvancılık açısından da hayvancılık yapanlara darbe olmuştur .hayvan verimi önemli ölçüde olumsuz etkilenecektir. Karantina, kesim ve aşılama ile sorun kısmen giderilirse de sürekli ve düzenli aşılama olmazsa tekrar görülme riski yüksek olması da sürekli ve düzenli aşılamayı gerekli kılmaktadır.

1958 yılında Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü bünyesinde geçici bir şap laboratuvarı ve daha sonra 1967 yılında Şap Enstitüsü ile sorunun aşılması için başlatılan çalışmalara karşın hayvan hareketleri ve aşılama sorunları hayvan hastalıkları sürmesi vesile olmaktadır.

2024 yılında ŞAP hastalığından ölen büyükbaş hayvan sayısı 146 baş iken 71 hayvan Brucella,2795 baş hayvan şarbon hastalığından ölmesi diğer hayvan hastalıklarının da varlığını göstermektedir. Şarbonda Brucella gibi insana da bulaşabilen en tehlikeli hastalıklardandır.

Hayvan hastalıkları yalnız hayvan için değil insan içinde ciddi tehdidi oluşturmaktadır.

Kurban bayramı sürecinde hayvan hareketleri artması, yeterli kontrollerin yapılmamış olması hastalıklarım yaygınlaşmasında önemli etken olmuştur. Ayrıca Sınırlardan kaçak hayvan girişleri de hastalıkların bir başka yayılış yoludur. Hastalığın boyutu ülke genelinde hayvan pazarları kapatılmasına kadar süreci taşıması olayın boyutunu göstermektedir. Hayvancılıkta başta yem olmak üzere var olan sorunlara birde yaygın hastalık eklenmiştir. Aşılamalar düzenli ve sürekli yapılmamalıdır. Kaç kez konuyu gündeme getirip hayvan hastalığı ve buzağı ölümleri önlenirse hayvancılıkta hayvan ve et açığı biter desek de bugüne kadar bu konuda yeterli gayret, takip ve mücadele olmadığı bu son şap vakası ile bir kez daha görülmüştür Bu süreç et ve süt ile ürünlerinde raf fiyatına olumsuz yansıması halen ete ulaşamayan kesimlerin et ve sütten tümden uzak kalmasına neden olacaktır." dedi.