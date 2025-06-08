CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'in acı günü: Annesini kaybetti

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, annesinin vefatını şu sözlerle paylaştı: “Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun canım anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde.”

CENAZE TÖRENİ YARIN NİĞDE'DE

Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer'in cenazesinin İstanbul Karacaahmet'teki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Niğde'ye götürüleceğini belirtti. DHA'nın haberine göre cenaze töreni, 8 Haziran 2025 Pazar günü (yarın) Niğde'nin Bor ilçesindeki Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Bor Acıgöl Mezarlığı’nda toprağa verilecek.