CHP'li vekil rakam vererek açıkladı: "Hem baraj için İBB’den para al, hem de suyu kullanılamaz hale getir"

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, TOKİ konutu yapılmak istenen Sazlıdere Barajı'yla yönelik İBB'nin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1 milyon 536 bin dolar ödediğini belirterek, "Hem baraj için İBB’den para al, hem de baraj havzasında kaçak işler yapıp baraj gölündeki suyu kullanılamaz hale getir" dedi.

“BUNUN ADI İSTANBUL'A İHANETTİR”

Sazlıdere'deki TOKİ inşaatıyla ilgili TBMM'de konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İSKİ'nin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1 milyon 536 milyon dolar yani yaklaşık 60 milyon lira ödeme yaptığını ve bu ödemeninin 2039 yılına kadar daha devam edeceğine vurgu yaparak, "Hem baraj için İBB’den para al, hem de baraj havzasında kaçak işler yapıp baraj gölündeki suyu kullanılamaz hale getir. Bunun adı İstanbul'a ihanettir" şeklinde konuştu.



KAÇAK ŞANTİYE İDDİASI

"Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin Kanal İstanbul takıntısıyla yok etmeye çalıştığı İstanbul’un temiz su kaynaklarına sahip çıktığı için." dedi. Yavuzyılmaz, AKP'nin Sazlıdere Barajı'na kaçak bir şantiye kurduğunu ileri sürerek, İmamoğlu ve İBB yetkililerinin bu kaçak şantiyeye yıkım kararı verdiğine değindi ve "İstanbullu’nun suyunu koruyanlar şimdi tutuklular" ifadelerini kullandı.

SON 15 YILDA ÖDENEN MİKTARIN 23 MİLYON DOLAR

Sazlıdere Barajı'nda gölün içine konut yapılmaya çalışıldığını belirten CHP'li vekil, zeminin İstanbul'daki en kötü yerlerden biri olduğuna da dikkat çekti. Yavuzyılmaz, konuşmasında İBB'nin Sazlıdere Barajı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na her yıl ödeme yaptığına da değinerek, son 15 yılda ödenen miktarın 23 milyon dolar olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz, 2039 yılına kadar daha İBB'nin bakanlığa yıllık 1 milyon 536 bin dolar ödeyeceğini belirterek, "Hem baraj için İBB’den para al, hem de baraj havzasında kaçak işler yapıp baraj gölündeki suyu kullanılamaz hale getir. Bunun adı İstanbul’a ihanettir" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz TBMM'deki konuşmasında "Ekrem İmamoğlu bu ihanetin karşısında, AKP’nin ucube Kanal İstanbul Projesinin önünü açmak için yok etmek istediği Sazlıdere Barajına ve İstanbullu’nun suyuna sahip çıktı" ifadelerine de yer verdi.