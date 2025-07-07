CHP'li vekil trafik kazası geçirdi!

Kaynak: nefes gazetesi
CHP'li vekil trafik kazası geçirdi!

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi havalimanı yolunda trafik kazası geçirdi.

Çanakkale Havalimanı’na giderken trafik kazası geçiren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara’da bir hastanede tedavi altına alındı.

CHP'li vekilin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sabah erken saatlerde Çanakkale Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin şoförünün kullandığı araç, kırmızı ışıkta geçen bir aracın yola çıkması nedeniyle kaza yaptı.

İLGEZDİ BAŞINDAN YARALANDI

Kazada başından hafif yaralandığı öğrenilen İlgezdi’nin uçak ile Ankara’ya döndüğü ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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