CHP'li vekil trafik kazası geçirdi!

Çanakkale Havalimanı’na giderken trafik kazası geçiren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara’da bir hastanede tedavi altına alındı.
CHP'li vekilin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
CHP'den operasyonlar sonrası tüm belediyelere flaş çağrı
Sabah erken saatlerde Çanakkale Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin şoförünün kullandığı araç, kırmızı ışıkta geçen bir aracın yola çıkması nedeniyle kaza yaptı.
İLGEZDİ BAŞINDAN YARALANDI
Kazada başından hafif yaralandığı öğrenilen İlgezdi’nin uçak ile Ankara’ya döndüğü ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.