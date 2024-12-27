CHP'li vekil "Yaparsa AK Parti yapar!" diyerek duyurdu: 1 Şubat 2025’ten itibaren elektriğe fahiş zam...

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yavuzyılmaz, AKP'nin uyguladığı politikalarla elektiriğe fahiş zammın yolunu açtığını aktardı.

İşte Vekil Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama;

Yaparsa AK Parti yapar!

Asgari ücrete sadece %30 zam yaparak vatandaşı enflasyonla ezen AK Parti, elektriğe %140 zam yapmanın yolunu yaptı.

Peki nasıl?

Önce alınan bir kararla konut abonelerinin büyük çoğunluğu serbest tüketici tanımına sokuldu.

Sonra aylık faturası 1.050 TL ve üzerinde olan konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi.

Böylece bu aboneler, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin %83’ünü yapan ve Piyasa Takas Fiyatı’nın ana belirleyicisi olan özel şirketlerin insafına bırakılmış oldu.

Bu nedenle de 1 Şubat 2025’ten itibaren;

1.050 TL’nin üzerindeki faturalara %97 zam geliyor. 1.050 TL’lik fatura 2.066 TL’ye çıkıyor!

Bitmedi…

Önümüzdeki süreçte AK Parti’nin ilk fırsatta geriye kalan abonelerin bir kısmını daha, değişken fiyatlı tarifeye sokacağını hesaplıyoruz

Aylık elektrik faturası 495 TL ve üzerinde olan konut abonelerinin de mevcut tarifelerinden çıkarılıp, PTF’nin geçerli olduğu tarifeye dahil edileceğini öngörüyoruz.

Bu da 495 TL’lik faturanın 1.190 TL’ye çıkması, yani %140 zam gelmesi demek!