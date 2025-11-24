Kemal Kılıçdaroğlu’cu CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP’li belediye başkanlarına yönelik görevden uzaklaştırma ve tutuklama süreçlerine karşı, parti grubuyla birlikte “Belediye başkanları aklanmalı” çağrılarına destek vermişti. Halk TV, Ufuk Çakır’ın geçmiş yıllara ait adli sicil kayıtları ortaya çıktığını iddia eden bir haber yayınlamıştı.

11 SUÇ KAYDI İDDİASI

Haberde Çakır'ın 11 ayrı suç kaydının olduğu belirtilirken şu ifadeler haberde yer aldı:

"Çakır’ın kayıtlarına göre; 15 Aralık 2006 tarihli kayıtta ilk suçlama olarak “Otodan Hırsızlık” olarak yer aldı. 2008, 2010, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere dört farklı tarihte ise “Kasten Yaralama” suçundan işlem yapıldı. 2007 ile 2013 yılları arasındaki kayıtlarda, birden fazla dosyada “Tehdit” ve “Hakaret” suçlamaları yer aldı. 2010 yılına ise “Konut Dokunulmazlığını İhlal”, 2008 yılına ait kayıtlarda ise “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali”

ÇAKIR: HAYSİYETSİZ ADAMLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyonda yer alan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise Halk TV’nin kendisini haber yapmasına sert şekilde yüklendi. Çakır, "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Benim nerem sabıkalı. Haysiyetsiz adamlar. Halk TV benim aleyhime haber yapıyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendi vekil arkadaşlarına da yüklenen Çakır’ı bir vekilin gelerek sakinleştirip sıraya götürdüğü kameraya yansıdı.