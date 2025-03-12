CHP'li vekilden emekli ikramiyesine sert tepki

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, emekli ikramiyesinin 4 bin lira olarak belirlenmesine ilişkin “İnsanların aklıyla dalga geçmeyi bıraksınlar artık. Eğer emeklinin şartlarını düşünüyorlarsa eğer emekli maaşlarını 14 bin liradan hayat şartlarına uyacak, yoksulluk sınırını geçecek maaş yapsınlar” dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi. Karadeniz, şöyle konuştu:

Emekliye müjde. Bu bayram ikramiyesi bin lira bütün emekliyi kurtaracak. Gezdiğim her yere onu görüyorum ki, bin lira emekli için Türkiye’de şu anda hayat şartlarında ev almalarına imkan olacak belki arabalarını değiştirmek istiyorlarsa arabalarını değiştirecekler. Çocuk okutamayanlar varsa çocuklarını okutacak. Herkes de bir heyecan gördüm demek isterdim ama bin lira şu ülkede şu hayat pahalılığında, bu enflasyonda vallahi çocuklara harçlık yetmeyecek kadar üzücü bir şey. İnsanların aklıyla dalga geçmeyi bıraksınlar artık. Eğer emeklinin şartlarını düşünüyorlarsa eğer emekli maaşlarını 14 bin liradan hayat şartlarına uyacak, yoksulluk sınırını geçecek maaş yapsınlar. Biz de buradan çıkıp teşekkür edelim. Ama şu anda teşekkür etmeyi bırak ayıp diyorum. Bin lira fazla verin tamam ama bunu bir müjdeymiş, şaşaymış gibi televizyon programlarında, ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan bunları kürsüde anlatıyorsa Türkiye’nin aklıyla dalga geçmektir bana göre bu.

“SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ”

Almanya’da iftar programına katıldığını belirten Karadeniz,, “Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin (ASİDER) Almanya’daki iftarına katıldık. Oradaki vatandaşlarımızın sıcak ilgisiyle karşılaştık. Sinop’un kanaat önderleri olarak bizi oraya çağırdılar. İftar programında sohbet ettik. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımız bazı sorunlarını bize iletti. Hiç şüphe duymasınlar. O sorunları Meclis gündemine taşıyacağız. Özellikle çifte vatandaşlık, oy kullanma ve askerlikle ilgili problemlerini en kısa zamanda mecliste gündeme taşıyacağız. İşleri rahat olsun” diye konuştu.