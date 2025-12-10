Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Adıgüzel, "Fiskobirlik bize Ata'mızdan emanet" diyerek, 355 TL'ye kadar alım yapan kurumun, fiyatların 400 TL'yi geçmesi beklenirken neden düşüşü desteklediğini sordu.

'PANİK HAVASI!'

Adıgüzel, Bayraktar'ın açıklamasının, yabancı kartelin amacına hizmet ettiğini ileri sürerek, şunları ifade etti;

“Bayraktarın iki tane şapkası var; birisi Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı diğeri AK Parti Sakarya Milletvekilliği. Milletvekili olduktan sonra Fiskobirlik görevini bırakmak yerine ikisini birlikte götürmekte kararlı.

Fiskobirlik bize Ata'mızdan emanet. Fiskobirlik 10 binlerce fındık üreticisinin çiftçi kuruluşu. İçimden çok daha fazlasını söylemek geçiyor ama kurumun zarar görmesini de istemiyorum.

KİMDEN TALİMAT ALDIN?

Ya arkadaş, ne oldu da 355 TL'ye kadar fındık alan Fiskobirlik, birden bire 300 TL ve altını iyi bir fiyat olarak görmeye başladı. Bayraktar'ın amacı nedir? Bayraktar kime hizmet etmek için bunu söylemektedir? Nereden aldı talimatı?

355 TL'ye kadar fındık almışsın 400 TL'yi geçmesi beklenirken sana kim ne dedi de 300 TL altını uygun bir fiyat olarak söylüyorsun?

Yabancı kartelin üreticiyi panik havasına sokmak için fındık almayacağım demesi gibi, Bayraktarın yaptığı açıklama da o panik havasına katkı yapmak için. Millet fındığını panikle pazara indirsin, fiyat da düşsün!

Buraya kadar sözlerim Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı şapkasına söyleyeceğim sözler, AK Parti Sakarya Milletvekili Bayraktar'a ne söylemek istersin diyorsanız, sadece tek bir şey; kapa çeneni!”