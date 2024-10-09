CHP'li vekilden Meclis'te dikkat çeken sordu: Domuz eti satan köftecinin adını neden açıklamadınız?

CHP'li vekil, ürünlerinde domuz eti çıkan ancak adı açıklanmayan restoran zincirinin isminin neden açıklamadığı sorusunu Meclis'e taşıdı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ile tanınan bazı firmaların yemeklerinde kullandığı etlerden domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı hayvan eti çıkması büyük tepki çekmişti.

Köfteci Ramiz'den dikkat çeken domuz eti açıklaması

Köfteci Yusuf'ta domuz eti olduğu ileri sürülen belgeler ortaya çıktı

Bakanlığın raporundan sonra ortaya Türkiye genelinde şubesi olan bir köfte restoranı zincirinin de domuz eti kullandığı ileri sürülmüştü.

Söz konusu iddiaların odağındaki köfte firmasının yürütmeyi durdurma kararı alarak isminin açıklanmasını engellemesi de akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

"TARIMI ÇÖKERTTİNİZ GIDA POLİTİKASI DA YERLERDE SÜRÜNÜYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın söz konusu iddiaları Meclis'e taşıdı.

Günaydın, diğer firmaların açıklanıp bu firmanın neden açıklanmadığını sorarak, "Türkiye'nin çok önemli bir firmasında domuz eti bulundu. Diğer firmalar açıklandı bu firmalar açıklanamıyor. Neymiş? Yürütmeyi durdurma kararı almış. Diğerleri alamamış da bu niye almış? Bu karar doğrultusunda biz her gün bilmeden o köfteciden içinde ne olduğunu bilmediğimiz köfteleri yemek zorunda mıyız? Tarımı çökerttiniz gıda politikası da yerlerde sürünüyor" dedi.