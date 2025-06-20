CHP’li vekilden Meclis’te siyanür ve termik santral isyanı! “Cinayet bu!”

Ali Yazan - Ordu/ Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, TBMM’deki komisyon toplantısında siyanürlü altın madenciliği ve termik santrallerin ekonomik değil, ekolojik ve toplumsal felaket olduğunu rakamlarla ortaya koydu. Adıgüzel, Melet Çayı’ndaki çevre tahribatına dikkat çekerek, AK Parti’li milletvekillerine sert sözlerle yüklendi.

“ABD eşittir İsrail. Yarın bir gün Gazze dediğinizde size bu günü hatırlatacağız” diyen Adıgüzel, "Irmağının akışına ölürüm" diyerek dağlara sahip çıkmanın, önce doğaya sahip çıkmakla mümkün olduğunu vurguladı.

“FINDIK ÜRETİMİ DAHA KAZANÇLI”

Adıgüzel, Ordu’nun Fatsa ilçesi Yukarıtepe mevkiindeki altın madeni sahasını örnek vererek şunları söyledi:

“Burası 2 bin dönüm fındık arazisi. Dönüm başına 200 kilo fındık alınır, bu da yılda 400 ton fındık eder. En kötü zamanda fındığın kilosu 5 dolar olsa, toplam gelir 2 milyon dolar. Beş yılda 10 milyon dolar eder. Maden firmasının devlete taahhüt ettiği gelir ise 9.2 milyon dolar. Yani fındık tarımı, madencilikten daha fazla gelir sağlıyor. Ama madenin ardından bu topraklarda 100 yıl tarım yapılamaz hale geliyor.”

“TERMİK SANTRALLER ZARAR ETTİRİYOR”

Adıgüzel, iki termik santralin devlete kazandırdığı yıllık gelirin 200 milyon TL olduğunu, ancak yol açtıkları çevresel ve sağlık zararlarının rehabilitasyon maliyetinin 63 milyar TL’yi bulduğunu ifade etti.

“Bu işin ekonomik karşılığı yok. Siz bu ülkeye kazanç değil, zarar bırakıyorsunuz. Bu nedenle bu faaliyetler ticaret değil, açıkça cinayettir” dedi.

“MELET TALAN EDİLİYOR”

Konuşmasında Ordu'nun can damarı olan Melet Çayı'na da dikkat çeken Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Melet’in boynunda 17 HES var. Üstüne bakır madeni, kurşun madeni ve şimdi siyanürlü altın madeni geldi. 300 bin kişinin içme suyu kaynağı olan bu çay sizce daha ne kadar taşır? Neyi yapamadınız da hâlâ yapmak istiyorsunuz?”

“YARIN GAZZE DEDİĞİNİZDE...”

Konuşmasının sonunda dış politika göndermesiyle hükümete seslenen Adıgüzel şu ifadeleri kullandı:

“ABD eşittir İsrail. ABD firmalarına yaptırdığınız bu madencilik faaliyetleri Gazze’de çocukların üstüne bomba olarak yağıyor. Yarın bir gün ‘Gazze’ dediğinizde biz size bugünleri hatırlatacağız. ‘Irmağının akışına ölürüm’ dediğinizde, o ırmakların yok edilmesine neden olan ihanetinizin hesabını soracağız.”