CHP’li vekili yapay zeka öldürmüş! Gündem olmuştu…

Afyonkarahisar’da yayımlanan yerel bir gazete, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç’ın öldüğünü iddia eden bir haber yapılmıştı. CHP’li vekil ölüm haberini yalanlamıştı. Habere ilişkin Nefes’te yar alan bilgilere göre; Haberi yapan gazeteci, “Vallahi ben yazmadım, yapay zeka yazdı. Meclise gelip özür dileyeyim, beni affedin” şeklinde suçu yapay zekaya atmasını dikkat çekti.

CHP’Lİ VEKİL YALANLAMIŞTI

CHP İzmir vekili Sevdan Erdan Kılıç, Afyonkarahisar’da yerel bir gazetede yayınlanan 'hayatını kaybettiği' yönündeki iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. Kılıç mesajında "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" ifadelerini kullanmıştı.

YAPAY ZEKA İLK CİNAYETİNİ İŞLEMİŞ

Nefes’te ise olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. ‘Yapay zeka ilk cinayetini işledi’ şeklinde verilen haberde, haberin yayılması için sosyal medyada reklamın verilmesine de dikkat çekilerek, haberi duyan Kılıç’ın annesi rahatsızlık geçirdiği aktarıldı. Annesini arayan Kılıç, uzun süre dil döktükten sonra “anne ben yaşıyorum” demek zorunda kaldığı da belirtildi.

SUÇU YAPAY ZEKAYA ATTI

Haberi yapan gazeteciye de ulaşıldı. Gazetecinin cevabı ise literatüre geçecek türden: “Vallahi ben yazmadım, yapay zeka yazdı. Meclise gelip özür dileyeyim, beni affedin.” şeklinde cevap vererek suçu yapay zekaya atması dikkat çekti.

HABER NE?

Afyon merkezli yerel haber sitesindeki haberde CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e ait olduğu iddia edilen sahte demeci yer almıştı.