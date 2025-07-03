CHP'li vekilin acı günü! Babasını toprağa verdi

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul’un babası Fehmi Ertuğrul, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Baba Ertuğrul için bugün Bozhane Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile Ertuğrul ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul, Kestaneci Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.