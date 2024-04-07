CHP'li vekilin mazbata töreninde il müdüründen şok eden sözler. 'Değerli alkışlarınız bu kadar mı?'

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Mustafa Bozbey için Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde mazbata töreni düzenlendi.
Bozbey’in mazbatası, İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verilirken, tören esnasında Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un konuşması gündem oldu.
"DEĞERLİ ALKIŞLARINIZ BU KADAR MI?"
Us, Bozbey'i mazbata teslimi için kürsüye davet ettiği esnada "Değerli Bursalılar, canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Değerli alkışlarınız bu kadar mı? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet Us’un gündem olan sözlerinden sonra, Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 298 sayılı yasanın 138. maddesi gereğince idari soruşturma başlattı.