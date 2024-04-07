CHP'li vekilin mazbata töreninde il müdüründen şok eden sözler. 'Değerli alkışlarınız bu kadar mı?'

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey’in mazbata töreni esnasında İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un "Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet? Sözleri gündem oldu. Us hakkında, YSK ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı.