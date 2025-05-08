CHP'li vekilin şoförüne hapis istemi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
CHP'li vekilin şoförüne hapis istemi!

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında, dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

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