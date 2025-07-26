CHP'li vekiller gelecek ay sahaya iniyor

TBMM'nin tatile girmesinin ardından CHP'li milletvekilleri sahaya inmeye hazırlanıyor.

Ağustos ayında milletvekilleri, partinin hükümet ve parti programı çalışmalarına katılmak, belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara karşı vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere 81 ilde yurttaşlarla bir araya gelecek.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ SAHAYA İNİYOR

Parti tarafından hazırlanan yaz takvimi kapsamında, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir imzalı “Ağustos Ayı Çalışma Programı” CHP’li tüm milletvekillerine iletildi. Programa göre CHP’nin 137 milletvekili, ağustos ayının dört haftası boyunca farklı illerde görevlendirildi.

Programa göre milletvekilleri il örgütleriyle ortak gerçekleştirecekleri çalışmalar kapsamında; Yarın CHP'nin Ankara'da açılacak olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hükümet programı çalışmalarına, devam eden parti programı çalışmalarına ve CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar hakkında vatandaşların doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamak üzere planlı çalışmalar yürütecek.

VEKİLLER YAZ BOYUNCA SAHADA OLACAK

Milletvekilleri ağustos ayının dört haftası boyunca, her haftanın salı, çarşamba ve perşembe günleri görevlendirildikleri illerde saha çalışması yapacaklar. Her çalışma haftasının sonunda Grup Başkanvekilliklerine o haftaya ilişkin çalışmalarını özetleyen il raporları sunacak olan CHP’li milletvekilleri, yaz boyunca sahada olacak.