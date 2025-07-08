CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti

CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanması ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye verilen ev hapsini protesto etmek için kürsüyü işgal etti.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında komisyonun yerini almaması üzerine kapandı.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi, CHP milletvekilleri de sıralara vurdu.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı. Bozdağ, yeniden birleşimi açınca da CHP milletvekilleri kürsüden ayrılmayarak slogan attı.

Bozdağ, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.