CHP'li vekiller Meclis'i terk etti! Ortalık karıştı

TBMM'de Hakimler Savcılar Kurulu(HSK) üyelerinin belirleneceği seçim öncesi büyük kriz çıktı. Karma Komisyondaki seçimde usulsüzlük yapıldığını belirten CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

ÖZGÜR ÖZEL SEÇİMİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HSK'ye seçilecek 5 üye için gerçekleştirilecek üye seçiminin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, "HSK ile mesele tam bir hukuksuzluk. Anayasa Mahkemesi'ne HSK seçimleri sonlandığında yarın yürütmeyi durdurma talepli başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti heyetinin CHP'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası konuya dair açıklamalarda bulunan Özel şunları söylemişti,

"Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir. Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür."

"Anayasa Mahkemesi'ne bugün YSK seçimi sonlandığında, yarın başvuruda bulunacağız. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız. Bu kadar açık arkadaşlar, Anayasa diyor ki: ‘İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir’ diyor. Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip kendi, MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak bir şeytanlık demeyeyim, bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yan kesicilik teşebbüsü Anayasa diyor ki bir oylama, iki oylama olmadı, en çok oyu alan iki aday arasında kura."