CHP'li vekiller Meclis'te yanlarında getirdikleri paketleri Bakan'a verdi! Öğrencilere kumanya teklifiyle alay eden Tekin'e tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gerginlik yaşandı. CHP’li milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i salona girişinde yanlarında getirdikleri kumanyalarla karşıladı.

CHP’li vekiller, “Sayın Bakan, öğrencilere dağıtamadığınız kumanyaları getirdik” dedi. Bakan Tekin ise “CHP’li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce” şeklinde yanıt verdi.

Esenyurt Belediyesi’nin 2025 bütçesi 10 milyar 454 milyon TL olarak belirlendi. Toplantı, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında başladı. CHP’li vekiller, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda öğrencilere kumanya dağıtamadığını eleştirerek, getirdikleri paketleri gösterdi. Bu sırada, AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında karşılıklı tartışma yaşandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, öğrencilerin üçte birinin okula aç gittiğini belirterek, “Bir öğün ücretsiz öğle yemeği sağlanmasını talep ediyoruz. Bu konuda önerge vereceğiz ve destek bekliyoruz.” dedi.

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ile 2023 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları da ele alınacak.