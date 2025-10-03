CHP'lİ vekillerden Ayşe Barım tepkisi

Menajer Ayşe Barım, dün yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde tahliye edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik yapılan itirazı inceledi ve İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Ayşe Barım, sadece bir gün serbest bırakıldıktan sonra tekrar cezaevine girecek.

CHP'Lİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Barım'ın tutuklama kararına tepkiler yükselirken bunlardan bazıları da CHP'li vekiller oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamayla karara tepki gösterdi.

Vekillerin açıklamaları şu şekilde:

EVİNDE OLMASINA SADECE BİR GÜN TAHAMMÜL EDEBİLDİLER



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci:

"Ayşe Barım'ın evinde olmasına sadece bir gün tahammül edebildiler. Savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tahliye kararını bozdu ve Barım için yeniden tutuklama kararı verdi. Ciddi sağlık sorunları olduğu bilinen, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' gibi ağır adli kontrol tedbirleri uygulanırken, üstelik tanık beyanları da ortadayken yeniden tutuklama kararı vermek; Barım’ın özgürlüğünü iktidarın ajandasına kurban etmektir."

"KİMSE 'ÜLKEMİZDE İŞKENCE YOKTUR' DEMESİN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer:

"Kimse çıkıp 'ülkemizde işkence yoktur' demesin. Ayşe Barım'a yapılan en açık biçimde zulümdür, işkencedir. Dosyaya hakim olmayan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararla aleni biçimde hukuk devletinin temeli olan öngörülebilirlik, bağımsız ve adil yargılanma hakkını yok etmiştir. Eğer bir yurttaş, 'yarın bir mahkeme veya idare kararıyla hayatım altüst edilir mi?' kaygısı taşımıyorsa, o ülkede hukuk güvenliği vardır. Ama bugün herkesin üzerine çöken kaygı tam da budur. Tutuklama, hukuken yalnızca bir tedbirdir; ancak bugün gördük ki fiilen bir cezalandırma aracına dönüştürülmüştür. Ülkede hukuk güvenliğini bitirdiler. Yazıklar olsun."

"BARIM’I İÇERİDE ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

"Ayşe Barım 250 günden fazla hukuksuzca tutuklu kaldı, tahliye edildi. Üst mahkeme yeniden tutuklanmasına karar verdi. Oysa ağır hasta, 32 kilo kaybetti, defalarca bayıldı. Niyetiniz ne? Ayşe Barım’ı içeride öldürmek mi istiyorsunuz? Hem nedir bu Gezi korkusu? Halktan bu kadar mı korkuyorsunuz?"

