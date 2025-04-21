CHP'li Yaşar Tüzün: Erken seçim' demiyoruz, derhal seçim diyoruz

Konuşmasında, "Biz artık 'erken seçim' demiyoruz, 'derhal seçim' diyoruz" ifadelerini kullanan Tüzün, kampanya kapsamında toplanacak imza sayısının 30 milyonu aşacağını belirtti.

İMAMOĞLU İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına yürütülen imza kampanyası, Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik’te vatandaşlara seslenen Yaşar Tüzün, hukuksuzluklara karşı tepkilerini sürdüreceklerini belirtti. Konuşmasında, "İmamoğlu ve diğer belediye yöneticilerinin yargılanması, tutuklanması haksız ve hukuksuzdur. Bu duruma karşı tepkimizi dile getirmeye devam edeceğiz," dedi.

TARIM SEKTÖSÜNE VE EKONOMİYE DİKKAT ÇEKTİ

Tüzün, Yozgat’ta düzenlenen mitinge de değinerek, Türk çiftçisinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara çözüm arandığını ifade etti. "Türk köylüsü içinde bulunduğu ekonomik zor durumdan kurtuluşu Cumhuriyet Halk Partisi’nde aramaktadır," diyen Tüzün, partisinin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı adaylarının cezaevinde tutulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“30 MİLYONU AŞACAĞIZ” MESAJI

İmza kampanyası çerçevesinde Bilecik’te 20 bini aşkın imza toplandığını, Türkiye genelinde bu sayının 12 milyonu geçtiğini belirten Tüzün, hedeflerinin 30 milyon imza olduğunu vurguladı. "Bu imzalarla, seçmenin yarıdan fazlasının mevcut Cumhurbaşkanı'nı istemediğini göstereceğiz," dedi.

“DERHAL SEÇİM” VURGUSU

Konuşmasının devamında erken seçim talebini yineleyen Tüzün, halkın sandığın gelmesini beklediğini ifade etti. "Gittiğimiz her yerde insanlar bu iktidardan bıktığını söylüyor. Biz artık 'erken seçim' değil, 'derhal seçim' istiyoruz. Bu iktidarın gitmesi için seçim derhal yapılmalıdır," dedi. Ayrıca, demokrasi, hak, hukuk ve adalet için herkesi imza vermeye çağırdı.