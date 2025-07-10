CHP'li Yavuz; “Gölpark’ta bizden başka para toplama yetkisine sahip kimse var mı?”

Serhat Kaya / Bilecik

İl Genel Meclis Üyesi Yavuz, Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş’a “Gölpark’ta bizden başka para toplama yetkisine sahip kimse var mı?” diye sordu.

Geçtiğimiz ay Pelitözü Gölpark Mesire alanında yapılan Gölparkfest esnasında yaşananlar CHP İl Genel Meclis Üyesi Serdar Yavuz tarafından meclis gündemine taşındı. Serdar Yavuz Gölpark’ın işletmesinin İl Özel İdaresinde olmasına rağmen düzenlenen festivale katılan esnaftan İdare dışında da para toplandığını iddia etti.

3 günlük bir festival yapıldığını ve bunun organizasyonun Valilik tarafından yapıldığının söylenmesine rağmen Kamp ve Karavan Derneği tarafından festival organizasyonunun bir şirkete verildiğini iddia eden Serdar Yavuz, festivalde çadır kuran esnaftan İl Özel İdaresi, organizasyon şirketi ve Kamp ve Karavan Derneğinin ayrı ayrı yer ücreti topladığı iddiasında bulundu.

Yavuz konuşmasında, “Organizasyon Valilik organizasyonu, 3 gün Gölparkfest var giriş parası alınıyor. Çadır parası, karavan parası hepsi alınıyor. Bunların haricinde buraya esnaflar getirildi dışarıdan, Bilecik esnafı zaten ikinci plana atıldı. Bir organizasyon şirketi yaptı diyorlar. Karavancılar Derneği yapıyor, o da bir organizasyon şirketine verdi. Organizasyon şirketi dışardan getirdiği esnaflara en iyi yerleri vermiş. Bilecik esnafına da en kötü yerleri güzel paralar alarak verilmiş. Bu paralar neye göre toplandı? Bundan bizim hiçbir bilgimiz yok. Burası eğer ki bizim nezdimizde değilse biz orada boşuna o kadar personeli tutmayalım” dedi.

Serdar Yavuz’un iddiaları üzerine Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Sevinç organizasyonun Valilik uhdesinde yapıldığını belirterek şöyle konuştu;

“İl Özel İdaremizin bütçesinden hem gösteriler hem konser etkinlikleri kapsamında bir kuruş ödeme yapılmamıştır. Valilik uhdesinde bir organizasyon yürütüldü. İl Kültür Müdürlüğü bu noktada aktif rol aldı. Biz Özel İdare olarak da organizasyonda ciddi manada işin içinde merkezinde olmadık. Maddi anlamda da bir kayıp yaşamadık. Meclisimizin karar aldığı giriş ücretleri 3 gün boyunca yine karavan ücretleri alınan ücretlerle ilgili tarifeyi uyguladık.”

Sevinç sözlerinin devamında, “Para toplama konusunda meclis üyelerimizden bize şikayetler geldi. Geldiğinde müdahale etmeye çalıştım. Dernek başkanlığını arayıp herhangi bir şekilde ücret alamazsınız, almayın dediğimiz, uygulamada da almadıkları oldu. Ama bunun dışında bize bağış adı altında toplanan paralarla ilgili İdaremizde bu konuda bir bilgi yok. Bildiğimiz şu ki, 3 gün boyunca olan etkinlikler için İl Özel İdaresinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. O noktada kamunun parası kullanılmamıştır.” dedi.

Hasan Sevinç’in bilgilendirmesinin ardından Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş da düzenlenen festivalin organizasyon şirketi üzerinden organize edildiğini anladığını ve bu paraları onun topladığının anlaşıldığını söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Sevinç ise İl Özel İdaresinin işin organizasyon kısmında olmadığından bu konuda net bir bilgiye sahip olmadıklarını yineleyerek, organizasyonun Bilecik Valiliği tarafından yapıldığını ifade etti.

Bu bilgilendirmeler üzerine yeniden söz alan Meclis Üyesi Serdar Yavuz, “Burası kimin uhdesinde? Bizim uhdemizdeyse, bizim uhdemizde olan bir yere başka bir organizasyon şirketine vermişler. İdarenin haberi yok. Demek ki buradan bir kar ediliyor. Edilecekse biz daha fazla kar etseydik.” İfadelerini kullandı.

Konu üzerinde yaşanan tartışmaların ardından Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Ağustos ayında yapılacak toplantılarda İl Özel İdaresi yetkililerinin konu ile ilgili meclis üyelerini detaylı olarak bilgilendirmesini isteyerek tartışmalara son noktayı koydu.