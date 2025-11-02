CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medya hesabından "AKP'nin belgeli helikopter vurgunu" başlığıyla bir paylaşımda bulundu.



Yavuzyılmaz, hisseleri 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin, Katar ortaklı bir şirketten aylık 1.116.000 dolara helikopter kiraladığını öne sürdü.

"Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi;

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu! Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin; Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik."