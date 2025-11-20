CHP Zonguldak Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak bir ihalenin adrese teslim şekilde yürütüldüğünü iddia etmiş ve konuya ilişkin belgeleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İŞTE O BELGELER...

Yavuzyılmaz’ın bahsettiği ihalelerin 1 gün kala iptal edildiği ortaya çıktı.

'Şimdilik başardık' sözleriyle ihalenin iptal edildiği açıklayan Yavuzyılmaz, ihalenin adil olması için kaldırılması gereken şartname hükümlerini sıraladı.

İşte Deniz Yavuzyılmaz'ın o paylaşımı:

'İHALE 1 GÜN KALA ERTELENDİ'

“Şimdilik başardık!

Dev bir vurgun yapılacağı ihbarında bulunduğumuz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin ‘Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Cer Zinciri’ ihalesi, ihaleye 1 gün kala apar topar ertelendi.

Peki bir sonraki adımımız ne olacak?

ASELSAN ve TÜBİTAK RUTE gibi daha önce yerli ve milli olarak cer sistemi tasarım ve üretimi yapmış firmalarla...

E5000, Gaziray, Milli EMU, Milli YHT gibi kendini ıspatlamış projelerde yer alan yerli firmaların da...

'NEDİR BU KALDIRILMASI GEREKEN ŞARTNAME HÜKÜMLERİ?'

Bu ihaleye teklif verebilmeleri için,

şartnamedeki bu firmaları engelleyici hükümleri kaldırtmaktır.

Nedir bu kaldırılması gereken şartname hükümleri?

Şartname 4.3. (ç) maddesi: İhaleye katılacaklardan istenen en az 5 yıl 25 adet yeni nesil lokomotif referansı zorunluluğu.

Zira Milli Hızlı Trenlerin cer zincirlerini Aselsan ürettiği halde, bu madde nedeniyle Dizel-Elektrikli cer zinciri ihalesine girmesi engelleniyor.

İhaleyi adrese teslim hale getiren bir diğer konu da, ihaleye konu edilen ekipman listesindeki dizayndır.

'URALOĞLU’NA SESLENİYORUM!'

Zira dünyada, cer sistemi ana ürünleri arasında yer almayan 'disli kutusu' ve 'aks' kalemleri ihale paketine monte edilmiştir.

Bu sayede bu malzeme kalemlerine ihalede fiyat verebilecek şirket sayısı neredeyse tek şirkete düştüğü için, ihalede rekabet engellenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Ya doğru düzgün bir ihale yapmak için şartnameyi değiştirin, ya da ihaleyi hangi yabancı markaya vermeye çalıştığınızı açıklayacağım!”

NE OLMUŞTU?

Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak bir ihalenin “adrese teslim” niteliğinde olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca Yavuzyılmaz paylaşımında, 20 Kasım 2025’te düzenlenecek “Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri Mal Alımı” ihalesinin, sadece belirli bir şirkete avantaj sağlayacak şekilde hazırlandığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, ihaleye çıkacak şirketin “DCC Danışmanlık ve Taahhüt A.Ş.” olduğunu belirterek, şartnamenin Aselsan ve Türasaş gibi firmaların ihaleye katılımını engelleyecek şekilde dizayn edildiğini savunmuştu.