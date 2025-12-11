CHP'li Yavuzyılmaz, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımında; Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamaması nedeniyle 11 ayda 300 milyon TL kamu zararı oluştuğunu açıklamıştı.

Deniz Yavuzyılmaz, çarpıcı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

YABANCIYA FARKLI TÜRK'E FARKLI MAAŞ

Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı açıklamada, 'Yerlilik ve millilik nutukları atan AKP’nin, Türkiye’de çalışan yabancı mühendisler için belirlediği maaş tarifesindeki ikiyüzlülüğünü tespit ettik. Çalışma Bakanlığı resmi tarifesine göre 2025 yılında yabancı mühendislere ödenmesi zorunlu en düşük aylık net maaş 104 bin TL.

Aynı tecrübedeki, aynı işi yapan, kamuda çalışan bir mühendise ödenen aylık net maaş 68 bin TL. Aradaki fark 36 bin TL. Yani AKP marifetiyle, kamu mühendisleri, yabancılara göre her yıl 432 bin lira eksik maaş alıyor. Bunun adı ayrımcılıktır! Bunun adı kendi ülkende yok sayılmaktır!' ifadesini kullandı.