CHP'li Yavuzyılmaz İmamoğlu'nun yeni mesajını paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinde görüştüğü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Hak, hukuk, adalet, mücadelesi mutlaka başarıyla sonuçlanacak, asla vazgeçmeden, sizlerin kararlı duruşlarıyla çok güzel bir geleceği hep birlikte Türkiyemizle buluşturacağız. Millet büyüktür" mesajını paylaştı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun size bir mesajı var" notunu düşerek, İmamoğlu'nun el yazısıyla yazdığı mesajı paylaştı.

İmamoğlu'nun el yazısıyla yazdığı mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Cesaretiyle beni büyüleyen sevgili gençlere..."

"Benimle, milletvekilim ve genel başkan yardımcım sayın Deniz Yavuzyılmaz ile duygu ve düşüncelerini paylaşan kıymetli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Cesaretiyle beni büyüleyen sevgili gençlere, sıcacık ve yaratıcı yazı ile çizgilerini bütünleştiren çocuklarımıza, hanımefendilere, beyefendilere, ince duyguları ve hak mücedelesine desteklerinden ötürü minnet duygularımı sunuyorum.