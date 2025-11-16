CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemleri hakkında Türkiye gündemine oturacak iddialar ortaya atmıştı.

'AKP DÖNEMİNDE 'YENİ BAŞKANLIK' İSİMLİ PARALEL YAPI TESPİT ETTİK'

Yavuzyılmaz, AKP yönetimindeki İBB’de “Yeni Başkanlık” isimli paralel bir belediye yapılanması tespit ettiklerini ve İBB kaynaklarının vakıflar üzerinden bu yapıya aktarıldığını öne sürmüştü. Yavuzyılmaz, ‘Yarın belgeleriyle paylaşacağım’ demişti.

Yavuzyılmaz, ’yarın paylaşacağım’ dediği belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. X platformundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na seslenen Yavuzyılmaz şunları söyledi,

‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dikkatine!

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tespit ettiğimiz iki paralel belediye yapılanmasını dün itibariyle açıklamıştım.

Bu yapılardan birincisi:

2019 yerel seçim sürecinde, dönemin İBB yönetimine paralel olarak kurulan ‘Yeni Başkanlık’ adındaki yapılanma.

Peki bu yapılanmanın varlığını gösteren resmi belge veya kanıt var mı?

Evet, var!

Peki bu paralel belediye yapılanması niye kuruldu?

'BU BİR İLLEGAL YAPILANMADIR'

Bu yapı, 2019’daki İBB Başkanlığı seçimleri sürecinde, İBB’nin kamu kaynaklarını AKP’li aday ve seçim kampanyası için kullandırmış ve bu yolla seçimlere müdahale edilmiştir.

Sonuç:

Bu bir illegal yapılanmadır!

Bu yapıyı kuranlar suç işlemiştir!

Yapılan baştan aşağı kamu zararıdır!

‘Yeni Başkanlık’ adındaki paralel belediye yapılanmasının varlığını kanıtlayan, içinde ‘Yeni Başkanlık’ adının geçtiği resmi belgeler

Bakalım bu illegal yapılanmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapacak?

Sorumluları ifadeye çağıracak mı?

Bu konudaki kendi sorumluluklarıyla ilgili;

Acaba CB Tayyip Erdoğan, dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve dönemin AKP’li İBB Adayı Binali Yıldırım ne düşünüyor?

Yoksa belgelere rağmen yine hiçbir şey görmedim, duymadım mı diyecekler!’