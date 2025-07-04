CHP'li Yavuzyılmaz: Ormanlar yanıyor, yönetimde ormancılık uzmanı yok!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'li Yavuzyılmaz: Ormanlar yanıyor, yönetimde ormancılık uzmanı yok!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, son günlerde artan orman yangınları üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetim kadrosundaki isimlerin özgeçmişlerine dikkat çekti ve eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın iktisatçı olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, "Ormanlarımız cayır cayır yanıyor! Acaba aralarında Ormancılık’tan anlayan tek bir kişi var mı?" diye sordu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız cayır cayır yanıyor! Acaba aralarında Ormancılık’tan anlayan tek bir kişi var mı? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iktisatçı Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider avukat, Ahmet Gümen veteriner, Ahmet Bağcı iktisatçı, Abdulkadir Polat siyasal bilgiler... Çok yazık!" ifadesini kullandı.

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