CHP'li Yavuzyılmaz: Ormanlar yanıyor, yönetimde ormancılık uzmanı yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın iktisatçı olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, "Ormanlarımız cayır cayır yanıyor! Acaba aralarında Ormancılık’tan anlayan tek bir kişi var mı?" diye sordu.



Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız cayır cayır yanıyor! Acaba aralarında Ormancılık’tan anlayan tek bir kişi var mı? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iktisatçı Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider avukat, Ahmet Gümen veteriner, Ahmet Bağcı iktisatçı, Abdulkadir Polat siyasal bilgiler... Çok yazık!" ifadesini kullandı.