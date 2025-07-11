CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı 2025’in ilk yarısında yine sinek avladı

Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu sayısıyla gerçekleşen yolcu sayısı arasındaki uçuruma dikkat çekerek, “Bunun adı kamu kaynağının hortumlanmasıdır” dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-32!" başlıklı bir paylaşım yaptı. Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'na ilişkin şunları aktardı:

"AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı, 2025’in ilk yarısında yine sinek avladı. 2025’in ilk 6 ayında: Garanti edilen yolcu sayısı: 658 bin 866. Gerçekleşen yolcu sayısı: 18 bin 686. Hata payı yüzde 97,16. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 3 milyon 395 bin 906 Euro. Güncel kurla 159 Milyon 709 bin TL. Bunun adı kamu kaynağının hortumlanmasıdır!

Zafer Havalimanı yapım maliyeti: 50 milyon Euro. 2012-2025 (6 ay) yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemesi: 76 milyon Euro. Kamuya devir tarihi: 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro.

DHMİ resmi istatistiklerine göre, Zafer Havalimanı’nda, 2025’in ilk 6 ayında, iç ve dış hatlardan gelen ve giden toplam yolcu sayısı: 37 bin 372 Giden yolcu sayısı: yaklaşık 18 bin 686."