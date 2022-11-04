CHP'li Yıldırım Kaya'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e tepki. Kınıyorum

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Soru cevap kısmında konuşan Bakan Mahmut Özer, milletvekillerinin sözlü sorularına yazılı yanıt vereceğini söyledi. Özer’in bu tavrını eleştiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Hiç soru cevaplamadı" diyerek tepki gösterdi ve komisyon salonunu terk etti.

"BAKAN, MİLLETVEKİLLERİNİ AZARLAYAN BİR NOKTADAYDI"

Yıldırım Kaya, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu bütçede küçücük bir kitapçıkla bütçe sunumuna tanıklık ettik. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sunumundan sonra yaklaşık 62 arkadaşımız olumlu olumsuz eleştirel yaklaşımını gündeme getirdiler. Sorunların çözümüne dair sorularını sordular. Milli Eğitim Bakanı, bu sorunların hiçbirine yanıt vermedi. Örneğin 21 köy enstitüsünün durumunun ne olacağı sorusuna yanıt vermedi. ‘Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?’ sorusuna yanıt vermedi. Engelli öğretmenlerin atama sorununa yanıt vermedi. Ücretli öğretmenlerin ataması sorusuna yanıt vermedi. Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması sorununa yanıt vermedi. Peki ne konuştu Sayın Mahmut Özer? Millet iradesini temsil eden milletvekillerini azarlayan bir noktadaydı. Kendisine yakışmayan bir davranış biçimi sergiledi. Milli Eğitim Bakanı’nın sorulara yanıt vermemesine ilişkin komisyon başkanının sadece şu uyarısı oldu: Sayın bakan mümkünse 10 gün içinde yanıt verin.

Sayın Başkan, bakanların görevi o anda sorulan sorulara yanıt vermektir. Yanıtlar yetişmezse 3 gün içinde yazılı yanıtları vermesi gerekiyor. Meclis Başkanı’na çağrı yapmak istiyorum; milletvekillerinin yazılı soru önergelerine 15 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekirken yanıt verilmiyor. Şimdi de bütçe görüşmelerinde bakana sözlü sorulara da yanıt verilmiyor. Böyle Meclis olmaz, böyle millet iradesi temsil edilemez. Böyle, bakanlık bütçeleri görüşülemez.

Mahmut Özer’e buradan bir çağrı yapıyorum; tarikatların cemaatlerin ve vakıflarla yapılan sözleşmeleri iptal et, yeni bir hayatı hep beraber örelim.”