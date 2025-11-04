YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bilal Özdemir ve beraberindeki parti heyeti, Eskil’de göreve yeni başlayan Kaymakam Taha Soydaş’ı makamında ziyaret etti.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Eskil İlçe Başkanı Ali Güç, Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, İl Eğitim Sekreteri Hüseyin Çelik ile İl Başkan Yardımcıları Erdoğan Han ve İsmail Bozkurt’un yer aldığı CHP heyeti, Kaymakam Soydaş’a “hayırlı olsun” dileklerinde bulunarak yeni görev sürecinde başarı temennilerini iletti.

Ziyarette, Eskil’in sosyo-ekonomik yapısı, tarımsal üretim potansiyeli, ilçedeki genel sorunlar ile çözüm önerileri ve kamu-siyaset koordinasyonu noktasında değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Özellikle Eskil’in yıllardır çözüme kavuşması beklenen başlıkları üzerine, ilçenin idari yapısı ile siyasi aktörlerinin ortak zeminde buluşmasının gerekliliğinin altı çizildi.

“NAZİK MİSAFİRPERVERLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir şu ifadeleri aktardı;

“Eskil İlçe Başkanımız Ali Güç, Merkez İlçe Başkanımız Yasemin Turan Özdemir, İl Eğitim Sekreterimiz Hüseyin Çelik, İl Başkan Yardımcılarımız Erdoğan Han ve İsmail Bozkurt'la birlikte göreve yeni başlayan Eskil Kaymakamımız Taha Soydaş'ı ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Kaymakamımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ederim.”

ESKİL CHP’DE SEÇİM SEZONU HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Yerel seçim atmosferinin giderek yoğunlaştığı bugünlerde Eskil’deki CHP örgütünün aktif saha çalışmalarına hız verdiği biliniyor. İl ve İlçe yönetimlerinin birlikte gerçekleştirdiği protokol ziyaretleri, sahaya yönelik motivasyon ve kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında önemli bir yer tutuyor.

CHP kanadı, Eskil’de demokratik rekabetin güçlendirilmesi, seçmenin beklentilerinin dinlenmesi ve ilçenin sorunlarının sistematik şekilde üst makamlara taşınması için temasların süreceğini belirtiyor. Kaymakam Soydaş’ın da görev süreci boyunca tüm kesimleri dinlemeye açık bir idari yaklaşım benimseyeceği ifade ediliyor.

CHP heyetinin Eskil ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde farklı kurum ve STK’larla devam edeceği aktarıldı.