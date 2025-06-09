CHP'li Yücel'den çok konuşulacak 'Madleen' açıklaması!

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), “Madleen” isimli yelkenli, İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırma hedefiyle 6 Haziran’da Sicilya’dan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.

Yelkenlide içlerinde Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının da bulunduğu 11 aktivist ve bir gazeteci yer alıyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen yelkenlisinin “reklam amaçlı bir medya provokasyonu” olduğunu savunarak yelkenliye ve yardımlara el koydu. İsrail ordusu, aktivistleri de Aşdod Limanı'na götürdü.

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Yücel’in açıklaması şöyle:

“Ekim 2023’ten bu yana çoğu kadın, çocuk ve siviller olmak üzere 50 binden fazla insanı katleden İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu 12 sivil aktivistin yer aldığı Madleen gemisine uluslararası sularda korsan gibi baskın düzenlemesini lanetliyoruz. Bu saldırı sadece uluslararası hukukun değil, insanlık onurunun da açıkça çiğnenmesidir. İsrail’in hukuk tanımaz tutumu karşısında sessiz kalan her devlet, bu suça ortak olmaktadır. Tüm devletleri, bu barbarlığa karşı ortak ses yükseltmeye ve İsrail’i durduracak somut adımlar atmaya çağırıyoruz.

İnsani yardıma saldırmak, insanlık suçudur. Bu suçu işleyenler uluslararası mahkemelerde yargılanmalı, İsrail’in cezasızlık zırhı artık son bulmalıdır. Biz her zaman barıştan, adaletten ve insan hayatının kutsallığından yana olmaya devam edeceğiz. Tüm uluslararası aktörleri sorumluluk almaya davet ediyor, Madleen gemisindeki aktivistlerin derhal serbest bırakılması temenni ediyoruz.”