Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kişisel verileri yayma" iddianalarıyla 2 bin 352 yıl hapis cezası istenmesi gündemdeki yerinin korurken, CHP'li belediyelere 'yolsuzluk' iddialarıyla düzenlenen operasyonlar da devam ediyor.

CHP'nin 'şaibeli' olduğu iddiasıyla Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. genel kurulunun iptali için görülen davayı mahkemenin reddetmesiyle (24 Eki 2025), 'mutlak mutlan' kararı çıkmadığı için genel başkanlığa geri dönemeyen Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı video dikkat çekti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada CHP'yi sürece dahil olma konusunda uyarırken CHP "arınmalı" ifadelerini kullandı.

"Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir" diyen Kılıçdaroğlu'nun hesap vermenin her CHP'linin namus borcu olduğunu söyleyerek "Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir" değerlendirmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu "Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ‘CHP’liler arınmalı’ diyen Kılıçdaroğlu’na unuttuğu 2017'deki operasyonu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, hakkındaki mülkiye Müffetişlerinin raporları ve adli soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, İlgezdi'ye sahip çıkmış "Yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Tanık olan Rıza Sarraf'ın "ayakkabı kutuları ile Türk yetkililere rüşvet verdiği" iddiasını hatırlatan Kılıçdaroğlu "Rıza Sarraf'ı Türk Bayrağı ile ekrana çıkartanların yaptıkları ihanettir. O ihanet yaftasını boynunuza asacağım. Sizi rezil edeceğim, rezil" demişti.