CHP'liler genel merkez önüne akın etti! Özgür Özel'e yumruklu saldırı sonrası çağrı yapılmıştı

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından AKM'deki törene katılım gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışı saldırıya uğramış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'e yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatmıştı.

CHP Gençlik Kolları, Özel'i Ankara'daki genel merkez binasında karşılama çağrısında bulunmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından şunları söylemişti,

"Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için; Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Bugün saat 21.00’de herkesi CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz!"

Yapılan çağrıların ardından CHP'liler genel merkez önünde toplandı. Özgür Özel'in konuşma yapması bekleniyor.