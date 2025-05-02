CHP’liler hayvan mı ey Erdoğan?

CHP lideri Özgür Özel’e karşı çirkin ve yakışıksız üslubunla bu kez baltayı taşa vurdun ey Erdoğan… Bunlar kavgada bile söylenmez:

“Bir de kalkmış, bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme, önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı.

Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde tarih oldu. Şimdi ne kapısını çalan ne de halini, hatırını soran var.

Daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek?

Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz.”

Öncelikle şunu sorayım;

Senin nefesin 2028’e kadar yetecek mi?

Yine YSK’nin anayasal darbesi ile 2028’te 4. kez cumhurbaşkanı adayı mı olacaksın?

Yoksa AKP, DEM ve MHP işbirliği ile Öcalan’ı af vaadi ile anayasayı değiştirip ömür boyu aday olmanın yolunu mu açacaksın?

Gelelim yukarıdaki sözlerinle asırlık çınar CHP’lilere yaptığın “telef” saldırısına.

Ucube Tek Adam Rejimine neden olan 16 Nisan Halk Oylaması AKP ve MHP tarafından şu hükümleri getirdi.

Anayasa Madde 8:

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Anayasa Madde 104:

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Anayasa Madde 103: Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

Muhalefetin de cumhurbaşkanı olduğunu unutuyor, anayasayı tanımıyor ve “tarafsızlık” yeminini açıkça çiğniyorsun.

Necip Türk milleti itlaf ve telef kelimelerinin anlamını çok iyi bilir.

CHP’liler hayvan mı ey Erdoğan?

Kemal Kılıçdaroğlu’na kurduğunuz kumpas ortada iken utanmadan ona da saldırdın ya, sana hatırlatıyorum:

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs 2023 seçiminde;

25 Milyon 504 bin 552 oy veren seçmen de telef mi oldu Erdoğan?

Yarın, ya da yarından da yakın CHP’lilerden özür dile…