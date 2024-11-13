CHP’li vekillerden Meclis'te asgari ücret protestosu..

CHP milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde; "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" yazılı dövizlerle asgari ücrete yapılacak olası zammı protesto etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "17 bin lirayla bir ay değil, 15 gün değil, üç gün geçinin. Biz de kabul edeceğiz. Emekliye, asgari ücretliye, memura bütçe istiyoruz. Sizin gibi tuzu kurular anlamaz. Tuzu kurular, biraz vatandaşın sesini duyun" dedi.

CHP'LİLERİN ASGARİ ÜCRET PROTESTOSUNA AKP'DEN 'ŞOV' YANITI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı. Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP'li milletvekilleri asgari ücretin en az 30 bin lira olmasını talep etti. CHP'liler ellerinde dövizlerle asgari ücret taleplerini dile getirirken, AKP sıralarından "İşiniz gücünüz şov. Ya şov yapıyorsunuz ya konser. Millet için bir şey yapın" sesleri yükseldi.

"17 BİN LİRAYLA ÜÇ GÜN GEÇİNİN, BİZ DE KABUL EDECEĞİZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

"Asgari ücret olağan ücret olmuş durumda. Biz 30 binin altında asgari ücrette yokuz. Enflasyon yüzde 50 seviyesinde. Yoksulluk almış başını gidiyor. Bu tuzu kurulara, asgari ücreti bilmeyenlere, asgari ücret 30 bin lira olsun diyoruz. 17 bin lirayla bir ay değil, 15 gün değil, üç gün geçinin. Biz de kabul edeceğiz. Emekliye, asgari ücretliye, memura bütçe istiyoruz. Sizin gibi tuzu kurular anlamaz. Tuzu kurular, biraz vatandaşın sesini duyun."

EMEKLİNİN PRİM SORUNUNA DA DEĞİNDİ

CHP milletvekilleri, ellerinde "Esnafa 7200 gün" yazılı dövizlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşürülecek" sözünün yerine getirilmemesini de protesto etti.CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, "6 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz vermişti. Esnafa 9 bin sigorta iş gününü 7 bin 200 gününe indireceğim" demişti. Bu sözü yerine getirmenizi rica ediyoruz" dedi.