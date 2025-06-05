CHP'lilerin götürülme görüntüsüne tepki gösterdiler... Yandaşlar yalakalıkta çağ atladı! Birbirlerini öve öve bitiremedi...

İBB operasyonlarını doğrulayan yandaş kalem Ahmet Hakan, CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınış biçimlerini haklı bulmadı. Hakan, Selvi’nin tepki yazısını da hatırlatarak, “Abdulkadir Selvi, bu tür durumlar karşısında her zaman hakkaniyetli bir tutum alır. Bunu görüyorum, bunun farkındayım. Ve mottomu açıklıyorum: Hakkaniyet ki en çok yakışandır bize” dedi.

SELVİ DOĞRU BULMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

19 Mart’tan bu yana İBB’ye ardı ardına operasyonlar sürüyor. Son olarak 5 belediye başkanı tutuklanmıştı. Ancak tutuklamanın önüne belediye başkanlarının ortada bir iddianame yokken servis edilen görüntüler büyük tepki çekmişti. Bu görüntülere ise yandaşlardan bile tepkiler gelmeye başladı. İlk olarak Yandaş kalem Abdulkadir Selvi sert tepki göstererek, “Ancak mahkemeye çıkarılma şekilleri hiç hoş değildi. Sıraya dizildiler, terör örgütü mensupları gibi içeri alındılar. Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara terör örgütü mensuplarına ya da dolandırıcılık şebekelerine uygulanan muamelenin yapılması doğru olmadı” dedi.

OPERASYONU DOĞRULAYAN YANDAŞLAR GÖZALTI BİÇİMLERİNE TAKILDI

Yandaşlardan bir diğeri Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında gözaltına alınış biçimlerini haksız bulduğunu söyledi. Bir süredir yandaşlar tarafından İBB’ye yapılan operasyonun iddianamesi çıkmadan doğrulanması ise dikkat çekiyor. Ancak yandaşlar operasyonu doğrularken, gözaltına alınış biçimine takılması dikkat çekti. Hakan köşesinde şu ifadelere yer verdi:

“BELEDİYE operasyonunun son dalgasında gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var:

Sıraya dizilmişler.

İki yanlarında birer polis.

Gösteri geçişi yaptırılıyor.

Bu muamele...

En azılı teröristlere, en büyük uyuşturucu çetelerine yapılacak muameledir.

Bunu yazacaktım.

Baktım Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu görüntüler olmadı” diye yazmış.”

Abdulkadir Selvi, bu tür durumlar karşısında her zaman hakkaniyetli bir tutum alır. Bunu görüyorum, bunun farkındayım.

Ve mottomu açıklıyorum:

Hakkaniyet ki en çok yakışandır bize.

NE OLMUŞTU?

İBB operasyonlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen isimlerin emniyet işlemleri dün sabah tamamlandı. CHP'li belediyelere yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 22 isim tutuklandı.