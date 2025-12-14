Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba bir ilçede Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi gerçekleştiriyor.

Ancak Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının üzerine 17 Aralık günü gerçekleşecek Kağıthane mitingi iptal edildi.

Haberi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabı duyurdu:

"Değerli İstanbullular,

17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Kağıthane mitingimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle iptal edilmiştir.

Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, partimiz ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Başımız sağ olsun."